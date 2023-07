CAP 33 Tour Marcheprime, 25 août 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Le CAP33’tour vient animer les centres CAP33 lors des 29 étapes de la tournée avec des activités proposées par les comités sportifs départementaux !

Initiations badminton, escrime, football, handisport, lutte, jeux d’échecs, rugby à XIII et skate.

Intervenants nature «Parc naturel des landes de Gascogne», Réserve géologique de Saucats-La Bréde

Restauration possible sur place via les Fêtes de l’été avec l’association Marcheprime Évènement

L’objectif du CAP33 Tour, qui se déploie sur une trentaine de villes girondines jusqu’au 30 août, est de promouvoir des activités sportives et d’aider les communes à accueillir de nouvelles disciplines dévoilées par les comités sportifs départementaux durant la période estivale..

2023-08-25 fin : 2023-08-25 . EUR.

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The CAP33’tour comes to the CAP33 centers during the 29 stages of the tour with activities proposed by the departmental sports committees!

Introduction to badminton, fencing, soccer, handisport, wrestling, chess, rugby à XIII and skateboarding.

Speakers from the « Parc naturel des landes de Gascogne » and the Saucats-La Bréde geological reserve

Catering available on site via the Fêtes de l’été with the association Marcheprime Évènement

The aim of the CAP33 Tour, which will take place in some 30 towns and cities across Gironde until August 30, is to promote sporting activities and help towns and cities welcome new disciplines unveiled by departmental sports committees over the summer period.

¡El CAP33’tour viene a animar los centros CAP33 durante las 29 etapas de la gira con actividades propuestas por los comités deportivos departamentales!

Iniciación al bádminton, esgrima, fútbol, handisport, lucha, ajedrez, rugby XIII y skate.

Oradores del « Parc naturel des landes de Gascogne » y de la reserva geológica de Saucats-La Bréde

Catering disponible in situ a través de las Fêtes de l’été con la asociación Marcheprime Évènement

El objetivo del Tour CAP33, que se celebra en una treintena de ciudades de la Gironda hasta el 30 de agosto, es promover las actividades deportivas y ayudar a las colectividades locales a acoger nuevas disciplinas puestas en marcha por los comités deportivos departamentales durante el periodo estival.

Die CAP33’tour kommt, um die CAP33-Zentren während der 29 Etappen der Tour mit Aktivitäten zu beleben, die von den Sportkomitees der Departements angeboten werden!

Einführungen in Badminton, Fechten, Fußball, Behindertensport, Ringen, Schach, Rugby XIII und Skateboarding.

Naturreferenten « Parc naturel des landes de Gascogne », Réserve géologique de Saucats-La Bréde

Verpflegung vor Ort möglich über die Sommerfeste mit dem Verein Marcheprime Évènement

Ziel der CAP33 Tour, die bis zum 30. August in rund 30 Städten der Gironde stattfindet, ist es, sportliche Aktivitäten zu fördern und den Gemeinden dabei zu helfen, neue Disziplinen aufzunehmen, die von den Sportkomitees der Departements während der Sommermonate vorgestellt werden.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Coeur Bassin