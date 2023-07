Les fêtes de l’été Marcheprime, 25 août 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Évènement immanquable de l’année à Marcheprime, organisées par l’association Marcheprim.

Évènements avec l’appui des services techniques municipaux, se déroulent le dernier week-end d’août, du vendredi au dimanche soir: vide-grenier, fête foraine, repas, orchestre, feu d’artifice…

Initiées dans les années 90, afin de fêter les 50 ans d’existence de la commune, elles sont depuis devenues traditionnelles et marquent chaque année les dernières fêtes organisées autour du Bassin d’Arcachon. Afin de clôturer l’été, venez danser et vous amuser durant les fêtes de Marcheprime !

Programme détaillé sur https://www.ville-marcheprime.fr/agenda.

2023-08-25 fin : 2023-08-27 . .

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An unmissable event of the year in Marcheprime, organized by the Marcheprim association.

These events, supported by the municipal technical services, take place on the last weekend of August, from Friday to Sunday evening: garage sale, funfair, meal, orchestra, fireworks…

Initiated in the 90s, to celebrate the 50th anniversary of the town’s existence, they have since become a tradition, marking each year the last festivities organized around the Bay of Arcachon. To round off the summer, come and dance and have fun during the Marcheprime fêtes!

Detailed program on https://www.ville-marcheprime.fr/agenda

Una cita ineludible del año en Marcheprime, organizada por la asociación Marcheprim.

Estas manifestaciones tienen lugar el último fin de semana de agosto, de viernes a domingo por la noche, con el apoyo de los servicios técnicos municipales: venta de garaje, parque de atracciones, comida, orquesta, fuegos artificiales…

Creadas en los años 90 para celebrar el 50º aniversario de la ciudad, estas manifestaciones se han convertido en una tradición y marcan cada año el final de las fiestas organizadas en torno a la bahía de Arcachon. Para terminar el verano, ¡venga a bailar y divertirse durante las fiestas de Marcheprime!

Programa detallado en https://www.ville-marcheprime.fr/agenda

Ein Ereignis, das man sich in Marcheprime nicht entgehen lassen sollte, organisiert vom Verein Marcheprim.

Die Veranstaltungen werden von den technischen Diensten der Stadt unterstützt und finden am letzten Augustwochenende von Freitag- bis Sonntagabend statt: Flohmarkt, Jahrmarkt, Essen, Orchester, Feuerwerk etc.

Sie wurden in den 90er Jahren zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde ins Leben gerufen und sind seitdem zur Tradition geworden. Sie sind jedes Jahr die letzten Feste, die rund um das Bassin d’Arcachon organisiert werden. Um den Sommer abzuschließen, kommen Sie zu den Festen von Marcheprime, um zu tanzen und sich zu amüsieren!

Detailliertes Programm auf https://www.ville-marcheprime.fr/agenda

