Du 3 juillet au 31 août, le sport et les loisirs seront à l’honneur à Marcheprime.

En partenariat avec le Département de la Gironde, la Ville propose en effet de nombreuses disciplines sportives tout l’été principalement sous la forme de « découvertes gratuites » et sans inscription. Sports de raquette, foot en salle, marche nordique, pilates, tir à l’arc, spikeball, karaté.. Que vous soyez sportifs aguerris ou débutants, n’hésitez plus ! Il y a forcément l’activité physique faite pour vous, proposée dans ce programme estival.

Des tournois amicaux permettent de compléter cette offre très riche et de combiner sport et convialité, individuellement ou en équipe.

Pour les plus jeunes, Marcheprime propose également un CAP33 Juniors réservé aux 10-14 ans, comprenant un vaste programme d’activités gratuites..

From July 3 to August 31, sport and leisure activities will be in the spotlight in Marcheprime.

In partnership with the Département de la Gironde, the town is offering a wide range of sporting disciplines throughout the summer, mainly in the form of « free discoveries », with no registration required. Racquet sports, indoor soccer, Nordic walking, pilates, archery, spikeball, karate… Whether you’re a seasoned athlete or a beginner, don’t hesitate! There’s bound to be a physical activity for you in this summer program.

Friendly tournaments round off this rich offer and combine sport and conviviality, individually or in teams.

For younger visitors, Marcheprime also offers a CAP33 Juniors program for 10-14 year-olds, with a wide range of free activities.

Del 3 de julio al 31 de agosto, las actividades deportivas y de ocio estarán a la orden del día en Marcheprime.

En colaboración con el Departamento de la Gironda, la ciudad ofrece durante todo el verano un amplio abanico de disciplinas deportivas, principalmente en forma de actividades de « descubrimiento libre », sin necesidad de inscripción. Deportes de raqueta, fútbol sala, marcha nórdica, pilates, tiro con arco, spikeball, kárate… Tanto si es un deportista experimentado como un principiante, ¡no lo dude! Seguro que hay una actividad física para usted en el programa de este verano.

Los torneos amistosos completan la rica oferta y combinan deporte y convivencia, individualmente o en equipo.

Para los más jóvenes, Marcheprime propone también un programa CAP33 Juniors para jóvenes de 10 a 14 años, con un amplio abanico de actividades gratuitas.

Vom 3. Juli bis zum 31. August stehen Sport und Freizeit in Marcheprime im Mittelpunkt.

In Zusammenarbeit mit dem Département de la Gironde bietet die Stadt den ganzen Sommer über zahlreiche Sportarten an, vor allem in Form von « kostenlosen Entdeckungen » und ohne Anmeldung. Racketsportarten, Hallenfußball, Nordic Walking, Pilates, Bogenschießen, Spikeball, Karate… Ob Sie nun ein erfahrener Sportler oder Anfänger sind, zögern Sie nicht länger! In diesem Sommerprogramm ist bestimmt auch für Sie die richtige Sportart dabei.

Freundschaftsturniere vervollständigen das reichhaltige Angebot und ermöglichen es, Sport und Geselligkeit miteinander zu verbinden, einzeln oder im Team.

Für die Jüngeren bietet Marcheprime außerdem ein CAP33 Juniors für 10- bis 14-Jährige mit einem umfangreichen Programm an kostenlosen Aktivitäten.

