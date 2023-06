Traces et empreintes de la faune sauvage Marcheprime, 17 juin 2023, Marcheprime.

Marcheprime,Gironde

Dès le crépuscule, l’activité d’insectes, d’oiseaux ou de mammifères se met en marche, avec de nombreux sons qui les accompagnent. Ecoutez les derniers chants crépusculaires et laissez vous emporter, en totale connexion avec la nature. A partir de 5 ans

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Coeur du Bassin.

As soon as dusk falls, the activity of insects, birds or mammals starts, with many sounds accompanying them. Listen to the last twilight songs and let yourself be carried away, in total connection with nature. From 5 years old

On reservation at the Tourist Office Coeur du Bassin

En cuanto cae el crepúsculo, comienza la actividad de insectos, aves y mamíferos, con un sinfín de sonidos acompañantes. Escuche los últimos cantos crepusculares y déjese llevar, en total conexión con la naturaleza. A partir de 5 años

Reserva previa en la Oficina de Turismo de Coeur du Bassin

Sobald die Dämmerung einsetzt, beginnt die Aktivität von Insekten, Vögeln oder Säugetieren, die von zahlreichen Geräuschen begleitet wird. Lauschen Sie den letzten Gesängen der Dämmerung und lassen Sie sich mitreißen, in völliger Verbindung mit der Natur. Ab 5 Jahren

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Coeur du Bassin

