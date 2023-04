Vide grenier des chasseurs Parc Pereire Marcheprime Catégories d’Évènement: Gironde

Marcheprime

Vide grenier des chasseurs Parc Pereire, 11 juin 2023, Marcheprime. Vide grenier organisé par les chasseurs de Marcheprime.

Buvette, sandwich.

Paëlla maison sur réservation..

Parc Pereire

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Flea market organized by the hunters of Marcheprime.

Refreshment bar, sandwiches.

Paëlla house on reservation. Mercadillo organizado por los cazadores de Marcheprime.

Bar, bocadillos.

Paella casera previa reserva. Von den Jägern von Marcheprime organisierter Flohmarkt.

Getränke und Sandwiches.

