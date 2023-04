Wild wild wild 37 Avenue Léon Delagrange, 2 juin 2023, Marcheprime.

Compagnie Les Figures

C’est une histoire de Far West. Ce jour-là, il fera chaud. Ce sera pénible de se traîner en ville. Il sera question d’un duel. D’un commerce de bois. De mystérieuses demandes. D’apparitions étranges

On croisera probablement le fantôme d’un aviateur, un chœur d’ouvriers et ouvrières, des aiguilleurs de train, un shérif, un bandit manchot et peut-être même une fanfare. Wild, wild, wild, c’est un road movie dans l’espace public de la Ville de Marcheprime. Wild, wild, wild, c’est un témoignage spectaculairede notre première année d’artistes associés. Wild, wild, wild, c’est une épopée in-situ à partir des histoires des habitants. Un périple à travers la mémoire et l’histoire de la Ville, un moment de retrouvailles, un Grand Final.

Ce Grand Final est la création d’un spectacle in-situ pour la ville de Marcheprime.

Durée : 1h – Public : Dès 12 ans – Gratuit.

37 Avenue Léon Delagrange La Caravelle

Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Company Les Figures

This is a story of the Wild West. That day, it will be hot. It will be hard to drag yourself through town. It will be about a duel. A lumber trade. Mysterious requests. Strange apparitions

We will probably meet the ghost of an aviator, a chorus of workers, train switchers, a sheriff, a one-armed bandit and maybe even a brass band. Wild, wild, wild is a road movie in the public space of Marcheprime. Wild, wild, wild is a spectacular testimony of our first year as associated artists. Wild, wild, wild is an in-situ epic based on the stories of the inhabitants. A journey through the memory and history of the town, a moment of reunion, a Grand Finale.

This Grand Final is the creation of an in-situ show for the town of Marcheprime.

Duration: 1 hour – Public: From 12 years – Free

Empresa Les Figures

Esta es una historia del Salvaje Oeste. Ese día hará calor. Será difícil arrastrarse por la ciudad. Se tratará de un duelo. Un comercio de madera. Peticiones misteriosas. Extrañas apariciones

Seguramente nos cruzaremos con el fantasma de un aviador, un coro de trabajadores, los guardagujas de los trenes, un sheriff, un bandido manco y quizá incluso una banda de música. Wild, wild, wild es una road movie en el espacio público de Marcheprime. Wild, wild, wild es un testimonio espectacular de nuestro primer año como artistas asociados. Wild, wild, wild es una epopeya in situ basada en las historias de sus habitantes. Un viaje por la memoria y la historia de la ciudad, un momento de reencuentro, una gran final.

Esta Gran Final es la creación de un espectáculo in situ para la ciudad de Marcheprime.

Duración: 1 hora – Público: A partir de 12 años – Gratis

Compagnie Les Figures

Dies ist eine Geschichte aus dem Wilden Westen. An diesem Tag wird es heiß sein. Es wird mühsam sein, sich in die Stadt zu schleppen. Es wird von einem Duell die Rede sein. Von einem Holzhandel. Von mysteriösen Forderungen. Von seltsamen Erscheinungen

Man wird wahrscheinlich dem Geist eines Fliegers begegnen, einem Chor von Arbeitern und Arbeiterinnen, Weichenstellern, einem Sheriff, einem einarmigen Banditen und vielleicht sogar einer Blaskapelle. Wild, wild, wild, das ist ein Roadmovie im öffentlichen Raum der Stadt Marcheprime. Wild, wild, wild ist ein spektakuläres Zeugnis unseres ersten Jahres als assoziierte Künstler. Wild, wild, wild ist ein Epos vor Ort, das auf den Geschichten der Einwohner basiert. Eine Reise durch das Gedächtnis und die Geschichte der Stadt, ein Moment des Wiedersehens, ein großes Finale.

Dieses Grand Final ist die Kreation eines in-situ Schauspiels für die Stadt Marcheprime.

Dauer: 1 Stunde – Publikum: ab 12 Jahren – Kostenlos

