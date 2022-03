Marche Zéro Déchet à Chinon Mairie de Chinon Chinon Catégories d’évènement: Chinon

Marche Zéro Déchet à Chinon

Mairie de Chinon, le samedi 9 avril à 10:30

L’Association Sport Santé Nutrition vous propose, avec Zéro Déchet Touraine, une Marche de 2 km avec ramassage de déchets en ville. Rendez-vous à 10h30 devant la Mairie de Chinon. Stand et collation sur place. Inscriptions et renseignements: Sylvie Papouin 06 88 27 19 17 – [contact@sportsantenutrition.fr](mailto:contact@sportsantenutrition.fr) Marche 2 km avec ramassage en ville Mairie de Chinon Place du Général de Gaulle, 37501 Chinon Chinon Indre-et-Loire

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00

