Marche Zen et Nature Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Marche Zen et Nature Berck, 22 mai 2022, Berck. Marche Zen et Nature Chemin Genty Berck

2022-05-22 – 2022-05-22

Chemin Genty Berck Pas-de-Calais Berck Sport – Marche Zen et Nature – Une marche de 6 km jusqu’à Montreuil sera organisée le 22 mai avec un programme bien sympathique :

– 9h30 : Rendez-vous au parking de ‘Chez Mireille Restaurant-Camping’ (Chemin genty

– 10h : Arrivée à la Madeleine-sous-Montreuil, parking de la Grenouillère

Ouvert à tous – Renseignements : +33 (0)6 62 85 01 27 – Tarif : 5€ +33 6 62 85 01 27 Sport – Marche Zen et Nature – Une marche de 6 km jusqu’à Montreuil sera organisée le 22 mai avec un programme bien sympathique :

– 9h30 : Rendez-vous au parking de ‘Chez Mireille Restaurant-Camping’ (Chemin genty

– 10h : Arrivée à la Madeleine-sous-Montreuil, parking de la Grenouillère

Ouvert à tous – Renseignements : +33 (0)6 62 85 01 27 – Tarif : 5€ Chemin Genty Berck

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégorie d’évènement: Berck Autres Lieu Berck Adresse Chemin Genty Ville Berck lieuville Chemin Genty Berck

Berck Berck https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berck/

Marche Zen et Nature Berck 2022-05-22 was last modified: by Marche Zen et Nature Berck Berck 22 mai 2022

Berck