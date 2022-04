Marché Welsch Steige Steige Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Steige Bas-Rhin Steige 0 EUR La commune de Steige vous invite à son premier marché “Welsche”. Artistes du village, producteurs du terroir, produits de l’agriculture locale seront exposés et proposés à la vente. Roméo et John vous proposeront leurs burgers et une buvette sera à votre disposition, tenue par les membres du comité des fêtes. Les Voltaïcs proposeront des balades à poneys. Venez découvrir les produits locaux +33 3 88 57 17 54 La commune de Steige vous invite à son premier marché “Welsche”. Artistes du village, producteurs du terroir, produits de l’agriculture locale seront exposés et proposés à la vente. Roméo et John vous proposeront leurs burgers et une buvette sera à votre disposition, tenue par les membres du comité des fêtes. Les Voltaïcs proposeront des balades à poneys. Steige

