Marche & VTT

Châtelus

Marche & VTT, 18 septembre 2022, Châtelus. Marche & VTT Salle des associations Le Bourg Châtelus

2022-09-18 08:00:00 08:00:00 – 2022-09-18 12:00:00 12:00:00 Salle des associations Le Bourg

Châtelus 03120 EUR 5 5 l’association pour la mise en valeur de Châtelus organise plusieurs parcours de marche ou VTT de 8, 12ou 22 Km sur la commune de Châtelus. Salle des associations Le Bourg Châtelus

