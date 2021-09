Vix Salle Nina Vasseur Vendée, Vix Marche-visite “Vix : un bourg, une île et des moulins” Salle Nina Vasseur Vix Catégories d’évènement: Vendée

le dimanche 19 septembre à 14:30

A travers les rues du bourg puis depuis les hauteurs des Six Moulins et des Terrières, observez maisons, anciennes fermes, le dernier moulin encore en place, et les marais alentours. Attention : circuit de 3,5 kms. Départ salle Nina Vasseur, 74 rue Georges Clemenceau.

Circuit de 3,5 kms à pied.

Salle Nina Vasseur 74 rue Georges Clemenceau, 85770 Vix

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

