Marché de la place Diderot Marché, 1 janvier 2023, Vincennes.

Produits frais, légumes, viandes, poissons …

Retrouvez toute la convivialité des marchands forains et le plaisir de faire de bonnes affaires sur les étals des marchés franciliens..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Marché place Diderot

Vincennes 94300 Val-de-Marne Île-de-France



You can find some fruit and vegetable as well as meat and dairy…

Enjoy a stroll through the stalls and meet the locals.

Productos frescos, verduras, carnes, pescados …

Encuentra los comerciantes y puede descubrir el placer de hacer buenos negocios en los puestos de los mercados de Ile-de-France.

Finden Sie frische Produkte, Gemüse, Fleisch und Fish und genießen Sie einen Spaziergang über den lokalen Markt.

Mise à jour le 2020-11-27 par Etablissement Public territorial Paris Est Marne et Bois