Villemontais Villemontais Loire, Villemontais Marché Villemontois Villemontais Catégories d’évènement: Loire

Villemontais

Marché Villemontois, 31 mars 2021-31 mars 2021, Villemontais. Marché Villemontois 2021-03-31 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-31 19:30:00 19:30:00

Villemontais Loire Villemontais Producteurs locaux : fromages de brebis, chèvre, producteurs auvergnats; pain; fruits et légumes; producteur de viande (bœuf, veau, agneau, porc ) charcuterie; miel et produits dérivés; escargots; farine bio; plats à emporter; stand de vêtements. mairie.villemontais@wanadoo.fr +33 4 77 63 10 15 http://www.villemontais.fr/commune-mairie-villemontais-loire-auvergne-rhone-alpes_fr.html Producteurs locaux : fromages de brebis, chèvre, producteurs auvergnats; pain; fruits et légumes; producteur de viande (bœuf, veau, agneau, porc ) charcuterie; miel et produits dérivés; escargots; farine bio; plats à emporter; stand de vêtements.

Détails Catégories d’évènement: Loire, Villemontais Autres Lieu Villemontais Adresse Ville Villemontais