Le savoir-faire local à l’honneur ! La municipalité vous propose de venir déambuler à l’ombre des grands arbres du Clos Noah et découvrir les artisans locaux. La gastronomie, l’art, les créations originales, le goût et les odeurs composeront cette première édition du Marché Villageois situé au cœur de l’écrin de verdure du Clos Noah. Complété d’un vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes. Au total, une trentaine d’exposants envahiront le clos Noah pour la journée complète. Une animation musicale est à retrouver : le Bagad Ster Glaz fera résonner la musique bretonne dans l’enceinte du Clos Noah (il feront deux passages d’environ 30 minutes, dans l’après-midi). Buvette et restauration par le comité des fêtes. PASS Sanitaire requis. Pass sanitaire obligatoire Découvrez les artisans locaux ! Clos Noah 94 Rue du Maréchal Foch, Clery-saint-andre Clery-saint-andre

2021-09-12T09:00:00 2021-09-12T18:00:00

