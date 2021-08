Cleebourg Cleebourg Bas-Rhin, Cleebourg Marché vigneron Cleebourg Cleebourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Cleebourg

Marché vigneron Cleebourg, 14 octobre 2021, Cleebourg. Marché vigneron 2021-10-14 – 2021-10-17

Rendez visite aux producteurs et artisans locaux de notre région et découvrez leurs spécialités ! Les produits présentés sur ce marché serviront à la préparation du menu vigneron proposé par l'hôtel-restaurant Keimberg. [DANS LE CADRE DU FASCINANT WEEK-END] Retrouvez les produits des producteurs et artisans locaux participant à l'élaboration du menu vigneron proposé par l'hôtel-restaurant Keimberg. +33 3 88 90 18 29

