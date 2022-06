MARCHÉ & VIDE-GRENIER Châtel-sur-Moselle Châtel-sur-Moselle Catégories d’évènement: 88330

2022-06-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-25 22:00:00 22:00:00

Châtel-sur-Moselle 88330 Marché & vide grenier semi-nocturne aura lieu dans le centre de Châtel-sur-Moselle le samedi 25 juin de 15h à 22h. Buvette et restauration sur place.

Information et réservation auprès d’Alain GRANDEMANGE au 06 18 28 05 55. Événement organisé par l’association Mieux vivre ensemble à Châtel. Tarif exposant : 2.50€ le mètre linéaire sur réservation. +33 6 18 28 05 55 Châtel-sur-Moselle

