Dun-sur-Meuse Meuse Dun-sur-Meuse Marche participative pour nettoyer la commune. Durée 2 h environ. Gants et sacs poubelle fournis par le comité des fêtes. Informations sur Facebook : La marche verte Dunoise. Rendez-vous à 10h devant le monument aux morts de Dun-sur-Meuse +33 7 86 13 03 42 Dun-sur-Meuse

