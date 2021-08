Marche verte Caen, 28 août 2021, Caen.

Marche verte 2021-08-28 15:00:00 – 2021-08-28 Stade Michel D’Ornano 5, boulevard Georges Pompidou

Caen Calvados

L’Éboueur Vert organise une marche de ramassage de déchets samedi 28 août. À vos gants et sacs poubelles !

Cette marche “verte” et citoyenne aura lieu dans le quartier Beaulieu et aura pour objectif de nettoyer la nature en associant le sport et sensibiliser autour des sujets environnementaux.Rdv esplanade du stade Michel D’Ornano pour le point de départ de la marche

© Pierre Dubourg, l’Éboueur Vert

pierre.dubourg@live.fr

