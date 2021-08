Lille place Vanhoenacker Lille, Nord Marche verte à Moulins place Vanhoenacker Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Marche verte à Moulins place Vanhoenacker, 18 septembre 2021, Lille. Marche verte à Moulins

place Vanhoenacker, le samedi 18 septembre à 14:00

Dans le cadre du World Clean Up Day, l’association GEM la Belle Journée organise une après-midi de sensibilisation à la propreté avec un ramassage de déchets sur le quartier Lille-Moulins. Le rendez-vous est donné place Vanhoenacker. Tout au long du parcours, l’association proposera des activités ludiques et éducatives sur le traitement des déchets en partenariat avec divers acteurs locaux afin de sensibiliser leurs adhérents et les habitants au tri et traitement des déchets.

gratuit, sans réservation

Animation sur le thème de la propreté et protection de l’environnement. place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille Lille-Moulins Nord

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Lieu place Vanhoenacker Adresse place Vanhoenacker Lille Ville Lille