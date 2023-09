Cet évènement est passé Fête de la vache et de la brebis lourdaises Marché Tydos Lourdes Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Fête de la vache et de la brebis lourdaises Marché Tydos Lourdes Lourdes, 16 septembre 2023, Lourdes. Fête de la vache et de la brebis lourdaises 16 et 17 septembre Marché Tydos Lourdes Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, veuillez contacter le 06 76 11 46 99. Programme : – Marché de producteurs avec restauration et buvette

Samedi 16/09 et dimanche 17/09, à partir de 10h. – Animations variées, incluant une exposition de vaches, de brebis et de vieux tracteurs, ainsi qu’une déambulation d’attelages

Samedi 16/09 et dimanche 17/09, de 14h à 18h. – Dîner en musique accompagné de chanteurs pyrénéens (participation payante)

Samedi 16/09 de 19h à 24h et dimanche 17/09 à 12h. – Parade mettant en scène 8 attelages au cœur du centre-ville

Samedi 16/09, à partir de 14h. – Exploration guidée de la tourbière du lac de Lourdes

Samedi 16/09 à 15h30 et dimanche 17/09 à 16h. – Messe célébrée en compagnie des Chanteurs Montagnards de Lourdes

Dimanche 17/09 à 11h. Marché Tydos Lourdes Chemin du Tydos65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Association de la race bovine lourdaise Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Marché Tydos Lourdes Adresse Chemin du Tydos65100 Lourdes Ville Lourdes Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Marché Tydos Lourdes Lourdes latitude longitude 43.09608;-0.032171

Marché Tydos Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/