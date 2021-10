Marché traditionnel Taller, 3 novembre 2021, Taller.

Marché traditionnel 2021-11-03 08:00:00 – 2021-11-03 13:00:00

Taller Landes Taller

A partir du mercredi 16 juin, et tous les mercredis de 8h00 à 13h30, Taller s’animera autour d’un marché.

A travers celui-ci, la volonté est de valoriser l’agriculture et l’artisanat local, de dynamiser la commune, d’apporter un service aux habitants et de promouvoir la vente directe et les circuits courts.

Une dizaine d’exposants est déjà prévue pour l’ouverture : rôtisseur, charcutier, fromager, chevrier, pâtissière, confiturière, maraîcher, brasseur, éleveur, … et d’autres dans les semaines à venir !

Il sera organisé sur l’esplanade enherbée devant l’église. Vous pourrez stationner sur le parking situé devant l’église ou sur la place Guillaume Sanche.

Nous vous attendons nombreux !

+33 058894105

©FERNANDES Marie

dernière mise à jour : 2021-09-30 par Côte Landes Nature Tourisme