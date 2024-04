Marché traditionnel saisonnier Vieux-Boucau-les-Bains, mardi 23 juillet 2024.

Marché traditionnel saisonnier Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Marché traditionnel tous les jours sauf dimanche et jours fériés de mi-juin à fin-septembre. Le reste de l’année le mardi et le samedi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-23 09:00:00

fin : 2024-07-23 13:00:00

Avenue de la liberté

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine

