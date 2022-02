MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Pons-de-Thomières, 15 décembre 2021, Saint-Pons-de-Thomières.

MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Pons-de-Thomières

2021-12-15 09:00:00 – 2021-12-15 12:00:00

Saint-Pons-de-Thomières Hérault Saint-Pons-de-Thomières

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

1- Le Marché de plein vent :

En milieu de semaine, c’est le plus étendu des deux marchés. Il fait place belle aux producteurs et artisans de la Zone du Parc Naturel Regional

Il s’étend à la place des Tilleuls et à la place du Foirail.

2-Les Halles :

Ce marché a lieu toute l’année le dimanche. Plus petit que le précédent il garde qualité d’accueil et de represente une sortie agréable.

Il occupe la place la place des Tilleuls.

Au nombre de 2 sur la cité de St Pons ces marchés se composent de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

+33 4 67 97 39 39

Composé de producteurs, artisans, et de revendeurs ; commerçants alimentaires et non-alimentaires.

1- Le Marché de plein vent :

En milieu de semaine, c’est le plus étendu des deux marchés. Il fait place belle aux producteurs et artisans de la Zone du Parc Naturel Regional

Il s’étend à la place des Tilleuls et à la place du Foirail.

2-Les Halles :

Ce marché a lieu toute l’année le dimanche. Plus petit que le précédent il garde qualité d’accueil et de represente une sortie agréable.

Il occupe la place la place des Tilleuls.

Xavier Ligonnet

Saint-Pons-de-Thomières

dernière mise à jour : 2021-12-14 par