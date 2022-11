MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Félix-de-Lodez Saint-Félix-de-Lodez Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Félix-de-Lodez

MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Félix-de-Lodez, 1 janvier 2022, Saint-Félix-de-Lodez. MARCHÉ TRADITIONNEL

Le Quai Saint-Félix-de-Lodez Hérault

2022-01-01 09:00:00 – 2022-01-01 12:30:00 Saint-Félix-de-Lodez

Hérault Saint-Félix-de-Lodez De 9h à 12h30 sur le quai, le samedi, primeur et poissonnier vous attendent. De 9h à 12h30 sur le quai, le samedi, primeur et poissonnier vous attendent. +33 4 67 96 60 60 Saint-Félix-de-Lodez

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Félix-de-Lodez Autres Lieu Saint-Félix-de-Lodez Adresse Le Quai Saint-Félix-de-Lodez Hérault Ville Saint-Félix-de-Lodez lieuville Saint-Félix-de-Lodez Departement Hérault

Saint-Félix-de-Lodez Saint-Félix-de-Lodez Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-felix-de-lodez/

MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Félix-de-Lodez 2022-01-01 was last modified: by MARCHÉ TRADITIONNEL Saint-Félix-de-Lodez Saint-Félix-de-Lodez 1 janvier 2022 Hérault Le Quai Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez

Saint-Félix-de-Lodez Hérault