MARCHÉ TRADITIONNEL Nébian, vendredi 15 mars 2024.

MARCHÉ TRADITIONNEL Nébian Hérault

Retrouvez coquillages, maraîcher, boucher, fromages et charcuterie, épicerie en vrac (1 semaine sur deux), rôtisserie…

De 7 à 8 stands. Reprise du coiffeur ambulant et couturière.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 08:00:00

fin : 2024-03-15 12:00:00

Place Jean Moulin

NEBIAN

Nébian 34800 Hérault Occitanie

