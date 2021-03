Marché traditionnel, 10 avril 2021-10 avril 2021, Montfort-en-Chalosse.

Marché traditionnel 2021-04-10 08:00:00 – 2021-04-10 12:00:00

Montfort-en-Chalosse Landes

Rendez-vous tous les samedis matin à Hinx en Chalosse, dans le sud des Landes. Les producteurs vous attendent et sont heureux de vous faire découvrir leurs produits frais ou en conserve. Le choix sera là, vous ne serez pas déçus. Profitez de votre passage sur la commune pour manger au restaurant Le Ferléo. Dans le bourg, suivez la direction du port pour y découvrir l’ancien port de Hinx et une partie du sentier de l’Adour. Pourquoi ne pas emprunter également la Voie Verte de Chalosse. Interdite aux véhicules motorisées, ce n’est pas une boucle, vous pouvez aller jusqu’à Gamarde-les-Bains ou à Montfort-en-Chalosse (visites : bastide, musée de la Chalosse et son exposition). Si vous êtes un bon marcheur, continuez vers Mugron (visites : parcours du patrimoine et galerie d’art Rouge Garance). Faites tout de même une pause, c’est le week-end !

+33 5 58 89 50 24

Congerdesign – Pixabay