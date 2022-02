Marché traditionnel le samedi Lalinde Lalinde Catégories d’évènement: Dordogne

Chaque samedi matin dans les rues, en face de la mairie et sur la place centrale, la Bastide de Lalinde en Périgord pourpre accueille son marché traditionnel. Lalinde est la première bastide anglaise, fondée en 1267 par Henri III Plantagenêt. Produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins … sans oublier l'artisanat d'art, le textile, les souvenirs.

