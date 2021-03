Trémolat Trémolat Dordogne, Trémolat Marché traditionnel le mardi matin Trémolat Catégories d’évènement: Dordogne

Trémolat

Marché traditionnel le mardi matin, 5 janvier 2021-5 janvier 2021, Trémolat. Marché traditionnel le mardi matin 2021-01-05 – 2021-01-05

Trémolat Dordogne Trémolat Chaque mardi matin sur la place centrale, le village de Trémolat accueille son marché traditionnel. Une petite commune qui offre un sublime cadre calme et verdoyant. Produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins… sans oublier l’artisanat d’art, le textile, les souvenirs. Chaque mardi matin sur la place centrale, le village de Trémolat accueille son marché traditionnel. Une petite commune qui offre un sublime cadre calme et verdoyant. Produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins… sans oublier l’artisanat d’art, le textile, les souvenirs. +33 5 53 22 80 17 Chaque mardi matin sur la place centrale, le village de Trémolat accueille son marché traditionnel. Une petite commune qui offre un sublime cadre calme et verdoyant. Produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins… sans oublier l’artisanat d’art, le textile, les souvenirs. Chaque mardi matin sur la place centrale, le village de Trémolat accueille son marché traditionnel. Une petite commune qui offre un sublime cadre calme et verdoyant. Produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins… sans oublier l’artisanat d’art, le textile, les souvenirs. Ot des bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Trémolat Autres Lieu Trémolat Adresse Ville Trémolat