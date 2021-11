La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt, Lot-et-Garonne Marché traditionnel La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt

Au cœur d’un petit village dynamique de l’Aquitaine, en Lot-et-Garonne, situé à mi-chemin entre Eymet (24), Miramont de Guyenne (47) et Duras (47), prenez le temps de vous arrêter à La-Sauvetat-du-Dropt pour découvrir son nouveau marché traditionnel. Retrouvez ici des produits locaux, mais aussi des créations artisanales. Et le marché ne compte pas s’arrêter en si bon chemin… de nouveaux stands seront bientôt là ! ©mairie-la-sauvetat-du-dropt

