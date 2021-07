Horsarrieu Horsarrieu Horsarrieu, Landes Marché traditionnel Horsarrieu Horsarrieu

Marché traditionnel Horsarrieu, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Horsarrieu. Marché traditionnel 2021-07-11 09:30:00 – 2021-07-11 13:20:00

Horsarrieu Landes Horsarrieu Rendez-vous au cœur du village d’Horsarrieu le 2ème dimanche de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 30.

Venez rencontrer nos agriculteurs et producteurs locaux : fruits et légumes de saison, produits fermiers, productions locales.

