Marché traditionnel hebdomadaire Excideuil, 1 janvier 2022, Excideuil.

Marché traditionnel hebdomadaire Excideuil

2022-01-01 08:00:00 – 2022-12-31 12:30:00

Excideuil Dordogne Excideuil

Tous les jeudis matin, le marché d’Excideuil réunit les producteurs locaux qui vous proposent des produits frais et made in Périgord ! Fruits et légumes de saison, production certifiée bio, volailles locales, fromages frais ou affinés, il y a toujours de quoi faire un bon festin ! Profitez-en pour déguster les spécialités locales et vous reposer de tous ces efforts en terrasse de café ! L’hiver sous la halle, le marché certifié au gras et aux truffes vous permettra de vous ravitailler en produits d’exception dans une ambiance conviviale !

Marchés hebdomadaires traditionnels tous les jeudi matins. Marchés au gras et aux truffes en hiver.

+33 5 53 55 31 05

Naturellement Périgord

Excideuil

