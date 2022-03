Marché traditionnel Geaune Geaune Catégories d’évènement: Geaune

Landes

Marché traditionnel Geaune, 17 mars 2022, Geaune. Marché traditionnel place de l’Hôtel de Ville Dans la bastide Geaune

2022-03-17 08:30:00 – 2022-03-17 12:30:00 place de l’Hôtel de Ville Dans la bastide

Geaune Landes Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants : fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement. Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants : fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement. +33 5 58 44 50 27 Charmant petit marché de village sur la place de la bastide. Les commerçants : fromager, maraîcher, vendeur de vêtements et horticulteur en saison… vous y accueillent chaleureusement. Anne Lanta www.kreaphoto.com

