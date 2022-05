Marché traditionnel et fermier, 4 juin 2022, .

Marché traditionnel et fermier

2022-06-04 – 2022-06-04

Tous les samedis matins, marché traditionnel place et rue du Tribunal, avec des vendeurs de vêtements, chaussures, légumes, plantes et fleurs… Dans les halles fraîchement rénovées et tout autour, s’installent des commerçants locaux : fromagers, charcutiers, boucher, poissonnier, pâtissiers, et de petits producteurs fermiers d’oie et canard gras, poulets, primeurs, fromages, porc, miel… Sans oublier la brasserie locale et son coin détente, ainsi que des groupes de musiciens aux beaux jours.

