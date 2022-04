Marché traditionnel et alimentaire Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Marché traditionnel et alimentaire Capbreton, 30 avril 2022, Capbreton. Marché traditionnel et alimentaire Place du marché Allées Marines Capbreton

2022-04-30 08:30:00 – 2022-04-30 13:30:00 Place du marché Allées Marines

Capbreton Landes Ce lieu de vie incontournable vous propose des produits du terroir toute l’année sous les halles et en extérieur. Les producteurs et les commerçants vous inviteront à partager un moment de convivialité. Toute l’année, aux halles et aux allées Marines, le samedi et le mardi de 8h30 à 13h30. Ce lieu de vie incontournable vous propose des produits du terroir toute l’année sous les halles et en extérieur. Les producteurs et les commerçants vous inviteront à partager un moment de convivialité.

Toute l’année, aux halles et aux allées Marines, le samedi et le mardi de 8h30 à 13h30. +33 5 58 72 10 09 Ce lieu de vie incontournable vous propose des produits du terroir toute l’année sous les halles et en extérieur. Les producteurs et les commerçants vous inviteront à partager un moment de convivialité. Toute l’année, aux halles et aux allées Marines, le samedi et le mardi de 8h30 à 13h30. Ville de Capbreton

Place du marché Allées Marines Capbreton

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Place du marché Allées Marines Ville Capbreton lieuville Place du marché Allées Marines Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Marché traditionnel et alimentaire Capbreton 2022-04-30 was last modified: by Marché traditionnel et alimentaire Capbreton Capbreton 30 avril 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes