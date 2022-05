Marché traditionnel et alimentaire

Marché traditionnel et alimentaire, 7 juin 2022, . Marché traditionnel et alimentaire

2022-06-07 – 2022-06-11 Ce lieu de vie incontournable vous propose des produits du terroir toute l'année sous les halles et en extérieur. Les producteurs et les commerçants vous inviteront à partager un moment de convivialité. Toute l'année, aux halles et aux allées Marines, le samedi et le mardi de 8h30 à 13h30.

dernière mise à jour : 2022-01-03

