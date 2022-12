Marché traditionnel Duras, 2 janvier 2023, Duras .

Marché traditionnel

Village Duras Lot-et-Garonne

2023-01-02 08:00:00 – 2024-01-01 12:30:00

Duras

Lot-et-Garonne

Tous les lundis et tous vos exposants habituels : des fruits et légumes de saison, traditionnel et bio, des fromages, des produits issus du canard gras, la rôtisserie des poulets grillés, pizzas Croc Miam, bières artisanales, des biscuits et confitures maison de Danielle, des épices diverses et variées, vins Côtes de Duras, salaisons, volailles, œufs, gourmandises, vêtements, artisans home made, etc.. Sans oublier la boucherie d’Alain Evrard, les boulangers, l’épicerie fine du comptoir de Marguerite, SainBioz…

A Duras, vous trouverez également le samedi matin les volailles et les œufs de Gisèle ainsi que des huîtres le dimanche matin.

+33 5 53 83 63 06 INFO TOURISME DURAS

OTPD

Duras

dernière mise à jour : 2022-12-26 par