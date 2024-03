Marché traditionnel du SAMEDI Roquefort, samedi 30 mars 2024.

Marché traditionnel du SAMEDI Roquefort Landes

Toute l’année à Roquefort, le SAMEDI matin, tout au long de la rue menant aux arènes, flânez dans l’authentique marché traditionnel où de nombreux producteurs locaux vous proposeront fruits et légumes de saison, volailles, boucherie et charcuterie, pastis et autres gourmandises

Toute l’année à Roquefort, le SAMEDI matin, tout au long de la rue menant aux arènes, flânez dans l’authentique marché traditionnel où de nombreux producteurs locaux vous proposeront fruits et légumes de saison, volailles, boucherie et charcuterie, pastis et autres gourmandises. Les jardiniers y trouveront leur bonheur avec un choix de plants pour le potager et le jardin d’ornement.

Durant les mois de juillet et août, le Cercle Taurin vous accompagne pour une visite de la « Monumental des Pins », arène en bois inscrite aux Monuments Historiques, située au bout du Marché. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 07:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché traditionnel du SAMEDI Roquefort a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Landes d’Armagnac