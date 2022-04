Marché traditionnel du mercredi, 6 janvier 2021, .

Marché traditionnel du mercredi

2021-01-06 – 2021-01-06

Venez passer un moment au marché traditionnel de Bergerac chaque mercredi matin. Vous y trouverez des produits alimentaires locaux, des produits de la ferme, du commerce général et manufacturés ainsi que des étales de poissons, crustacés et coquillages.

Trois lieux du centre ville: la place Gambetta, autour de l’église Notre-Dame (Place de Lattre de Tassigny) et Place Louis de la Bardonnie où se situe le marché couvert.

Profitez du marché hebdomadaire pour vous balader dans les rues médiévales de Bergerac et aller à la rencontre des producteurs. Un moment de flânerie, d’échanges et de découverte!

Venez passer un moment au marché traditionnel de Bergerac chaque mercredi matin. Vous y trouverez des produits alimentaires locaux, des produits de la ferme, du commerce général et manufacturés ainsi que des étales de poissons, crustacés et coquillages.

Trois lieux du centre ville: la place Gambetta, autour de l’église Notre-Dame (Place de Lattre de Tassigny) et Place Louis de la Bardonnie où se situe le marché couvert.

Profitez du marché hebdomadaire pour vous balader dans les rues médiévales de Bergerac et aller à la rencontre des producteurs. Un moment de flânerie, d’échanges et de découverte!

Venez passer un moment au marché traditionnel de Bergerac chaque mercredi matin. Vous y trouverez des produits alimentaires locaux, des produits de la ferme, du commerce général et manufacturés ainsi que des étales de poissons, crustacés et coquillages.

Trois lieux du centre ville: la place Gambetta, autour de l’église Notre-Dame (Place de Lattre de Tassigny) et Place Louis de la Bardonnie où se situe le marché couvert.

Profitez du marché hebdomadaire pour vous balader dans les rues médiévales de Bergerac et aller à la rencontre des producteurs. Un moment de flânerie, d’échanges et de découverte!

mairie

dernière mise à jour : 2021-12-08 par