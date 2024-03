Marché traditionnel du Mercredi Place des Etats du Marsan Villeneuve-de-Marsan, mercredi 18 septembre 2024.

Marché traditionnel du Mercredi Place des Etats du Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes

A Villeneuve de Marsan, toute l’année , le MERCREDI matin, le marché s’installe sur la place des Etats du Marsan, sous le marché couvert, et le long de la Grand Rue rendue aux piétons ce jour là. On y trouve de tout légumes, fromages, poisson, vêtements, chaussures, plantes et fleurs, produits du

A Villeneuve de Marsan, toute l’année , le MERCREDI matin, le marché s’installe sur la place des Etats du Marsan, sous le marché couvert, et le long de la Grand Rue rendue aux piétons ce jour là. On y trouve de tout légumes, fromages, poisson, vêtements, chaussures, plantes et fleurs, produits du terroir et bien d’autres ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-18 07:00:00

fin : 2024-09-18 12:00:00

Place des Etats du Marsan Marché Couvert

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché traditionnel du Mercredi Villeneuve-de-Marsan a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Landes d’Armagnac