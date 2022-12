Marché traditionnel du mercredi Molières, 5 janvier 2022, Molières Molières.

Marché traditionnel du mercredi

Place Centrale Molières Dordogne

2022-01-05 – 2022-01-05

Molières

Dordogne

Molières

Venez découvrir le marché de producteurs sur la place de la bastide de Molières.

– Pâtisseries et tartes salées faites maison de Debbie Mitchell

– Burgers faits maison du food truck « La pause Gourmande »

– Viande de l’élevage Les Jacques

– Légumes de Corinne Vitrac et Marie Serrano

– Fruits/épices/gâteaux berbères d’Adeline

– Cidre et jus de pomme de Matthias Faurie

– Les saveurs d’Alsace

OT des Bastides

Molières

