Marché traditionnel du mercredi Le Buisson-de-Cadouin, 10 mai 2023, Le Buisson-de-Cadouin

2023-05-10 – 2023-05-10 Le Buisson-de-Cadouin

Chaque mercredi matin sur la place centrale, Cadouin accueille son marché traditionnel. Produits régionaux : canard, oies, poulet, fraises, vins… sans oublier l'artisanat d'art, le textile, les souvenirs.

