Marché traditionnel du mardi Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux

Marché traditionnel du mardi Prigonrieux, 12 mars 2019, Prigonrieux. Marché traditionnel du mardi Prigonrieux

2019-03-12 – 2019-03-12

Prigonrieux Dordogne Prigonrieux Le mardi matin, de 7h à 12h, sur la place de la mairie de Prigonrieux, vous trouverez un stand rôtisserie et une vente de plats cuisinés. Le mardi matin, de 7h à 12h, sur la place de la mairie de Prigonrieux, vous trouverez un stand rôtisserie et une vente de plats cuisinés. +33 5 53 61 55 55 Le mardi matin, de 7h à 12h, sur la place de la mairie de Prigonrieux, vous trouverez un stand rôtisserie et une vente de plats cuisinés. ©cab

Prigonrieux

dernière mise à jour : 2021-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu Prigonrieux Adresse Ville Prigonrieux lieuville Prigonrieux Departement Dordogne

Prigonrieux Prigonrieux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prigonrieux/

Marché traditionnel du mardi Prigonrieux 2019-03-12 was last modified: by Marché traditionnel du mardi Prigonrieux Prigonrieux 12 mars 2019 Dordogne Prigonrieux

Prigonrieux Dordogne