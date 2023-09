Octobre Rose | Stand d’informations et vente d’accessoires sur le marché Marché traditionnel du jeudi matin Eymet, 19 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Venez vous informer et soutenir la prévention et le dépistage du cancer du sein.

Vente de goodies et objets imaginés par les enfants du centre de loisirs La Ruche.

Les recettes seront intégralement reversées au Comité Féminin Dordogne de Dépistage des cancers..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 12:00:00. .

Marché traditionnel du jeudi matin Place Gambetta

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and support breast cancer prevention and screening.

Sale of goodies and objects designed by children from the La Ruche leisure center.

All proceeds will be donated to the Comité Féminin Dordogne de Dépistage des cancers.

Venga a informarse y a apoyar la prevención y el cribado del cáncer de mama.

Venta de golosinas y objetos diseñados por los niños del centro de ocio La Ruche.

Todo lo recaudado se donará al Comité Féminin Dordogne de Dépistage des cancers.

Kommen Sie, um sich zu informieren und die Prävention und Früherkennung von Brustkrebs zu unterstützen.

Verkauf von Goodies und Objekten, die von den Kindern des Freizeitzentrums La Ruche erdacht wurden.

Die Einnahmen gehen vollständig an das Comité Féminin Dordogne de Dépistage des cancers (Frauenkomitee Dordogne für Krebsfrüherkennung).

Mise à jour le 2023-09-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides