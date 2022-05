Marché traditionnel de Saint-Guénolé Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Marché traditionnel de Saint-Guénolé Penmarch, 1 janvier 2022, Penmarch. Marché traditionnel de Saint-Guénolé Rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé Penmarch

2022-01-01 08:30:00 – 2022-12-31 12:30:00 Rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé

Penmarch Finistère Tous les vendredis matins, les commerçants du marché de Saint-Guénolé vous accueillent sur le port. Un vaste choix de produit typiques et locaux, avec en plus des terrasses pour faire une pause café ! pbs@destination-paysbigouden.com +33 2 98 58 81 44 Tous les vendredis matins, les commerçants du marché de Saint-Guénolé vous accueillent sur le port. Un vaste choix de produit typiques et locaux, avec en plus des terrasses pour faire une pause café ! Rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé Penmarch

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé Ville Penmarch lieuville Rue Lucien Le Lay Port de St-Guénolé Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Marché traditionnel de Saint-Guénolé Penmarch 2022-01-01 was last modified: by Marché traditionnel de Saint-Guénolé Penmarch Penmarch 1 janvier 2022 finistère Penmarch

Penmarch Finistère