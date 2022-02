Marché traditionnel de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire Saint-Didier-en-Velay Il y a deux marchés hebdomadaires à Saint-Didier-en-Velay : le mercredi matin et le dimanche matin, Place du Senis, Place Rullière et Rue de la République. mairie@saint-didier.com +33 4 71 61 14 07 http://www.st-didier-en-velay.fr/ Saint-Didier-en-Velay

