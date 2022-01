MARCHE TRADITIONNEL DE SAINT ANDRE DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

2022-01-04 09:00:00 – 2022-01-04 12:00:00

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis – Alimentaire, vestimentaire et divers :

Mardi (alimentaire) 2 exposants et vendredi 35 exposants de 7h30 à 13h sur la cours de la place. -Bio, raisonné, produits du terroir, paysan, producteurs, circuit court :

Dimanche de 7h30 à 13 sur le cours de la place. 12 exposants.

Producteurs bio :

– Bioelsa : Tous les légumes et fruits de saison, fleurs comestibles.

-La Meule : Pains bio variés au levain naturel, gamme pauvre en gluten, gamme sucrée et salée, viennoiseries, brioches pur beurre à l’ancienne, fougasses. Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement, journée à thème.

Artistes et artisans viennent apporter leur touche de créativité. Marché installé sous les platanes en saison, producteurs en circuit court uniquement, journée à thème.

