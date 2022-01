MARCHÉ TRADITIONNEL DE GIGNAC Gignac, 1 janvier 2022, Gignac.

MARCHÉ TRADITIONNEL DE GIGNAC Gignac

2022-01-01 09:00:00 – 2022-01-01 23:00:00

Gignac Hérault Gignac

Traditionnel, fleurs, bio, produits du terroir, paysan, producteurs :

Samedi de 7h à 13h et 14h l’été sur l’Esplanade et place du Jeu de Ballon. Plus de 100 exposants.

+33 4 67 57 01 70

Gignac

