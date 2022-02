MARCHE TRADITIONNEL DE FRONTIGNAN – JEUDIS & SAMEDIS MATINS Frontignan, 2 janvier 2021, Frontignan.

2021-01-02 – 2021-01-02

Frontignan Hérault

Jeudi et samedi de 8h à 13h sur la place Jean Jaurès, rue de l’Hôtel de Ville, centre-ville ancien. Les jeudis et samedis matins, retrouvez les producteurs locaux autour des halles et de la mairie. En plein centre historique de Frontignan, avec ses petits commerces de proximité, le grand marché traditionnel réuni : traiteurs, producteurs, prêt à porter, décoration, souvenirs et bien d’autres produits à découvrir. Un incontournable à Frontignan La Peyrade.

HALLES MUNICIPALES du mardi au dimanche de 6h à 15h sur la place du Marché : bar, produits du terroir, légumes, poissons, produits de la mer et coquillages, produits fait maison et plats cuisinés typiques et gourmands… dans un bâtiment emblématique de la ville de Frontignan.

