Marché traditionnel de Dives-sur-Mer, 20 mars 2021-20 mars 2021, Dives-sur-Mer.

Marché traditionnel de Dives-sur-Mer 2021-03-20 08:00:00 – 2021-03-20 13:00:00

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer

Un incontournable de la Côte Fleurie! Les halles médiévales et la place du marché de Dives-sur-Mer sont le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux. Produits laitiers, volailles fermières, fruits et légumes de saison foisonnent sur les étals. Les rues environnantes regorgent de stands divers: bijoux, vêtements, chaussures, accessoires, ustensiles de cuisine et autres articles.

Chaque samedi, de 8h à 13h.

Un incontournable de la Côte Fleurie! Les halles médiévales et la place du marché de Dives-sur-Mer sont le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux. Produits laitiers, volailles fermières, fruits et légumes de saison foisonnent sur les étals….

dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 91 24 66 https://www.dives-sur-mer.fr/

Un incontournable de la Côte Fleurie! Les halles médiévales et la place du marché de Dives-sur-Mer sont le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux. Produits laitiers, volailles fermières, fruits et légumes de saison foisonnent sur les étals….

Un incontournable de la Côte Fleurie! Les halles médiévales et la place du marché de Dives-sur-Mer sont le rendez-vous hebdomadaire des producteurs locaux. Produits laitiers, volailles fermières, fruits et légumes de saison foisonnent sur les étals. Les rues environnantes regorgent de stands divers: bijoux, vêtements, chaussures, accessoires, ustensiles de cuisine et autres articles.

Chaque samedi, de 8h à 13h.