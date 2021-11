Saint-Astier Saint-Astier 47120, Saint-Astier Marché traditionnel au Domaine Les Bertins Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: 47120

Saint-Astier

Marché traditionnel au Domaine Les Bertins Saint-Astier, 5 novembre 2021, Saint-Astier. Marché traditionnel au Domaine Les Bertins Saint-Astier

2021-11-05 15:30:00 – 2021-12-31 18:30:00

Saint-Astier 47120 Saint-Astier Marché traditionnel au Domaine Les Bertins.

Vous pourrez trouver des marchands de légumes, fruits, vins, conserves, fromages, charcuteries, confitures, traiteur à emporter et bien d’autres… Marché traditionnel au Domaine Les Bertins.

Vous pourrez trouver des marchands de légumes, fruits, vins, conserves, fromages, charcuteries, confitures, traiteur à emporter et bien d’autres… Marché traditionnel au Domaine Les Bertins.

Vous pourrez trouver des marchands de légumes, fruits, vins, conserves, fromages, charcuteries, confitures, traiteur à emporter et bien d’autres… Domaine Les Bertins

Saint-Astier

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 47120, Saint-Astier Autres Lieu Saint-Astier Adresse Ville Saint-Astier lieuville Saint-Astier